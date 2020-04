Excampeón del mundo quiso ligar con David Beckham en pleno juego. Dentro del campo de juego, los futbolistas suelen decir y hacer muchas cosas que avergonzarían a cualquier madre o padre. Esto es parte del argot del deporte, sin embargo, pocas veces se ha visto que un jugador haya intentado, consciente o inconscientemente, enamorar a un rival. Por increíble que parezca, un ex elemento del Deportivo La Coruña lanzó un ‘piropo’ a David Beckham.

El día de mi debut en Primera División con el @RCDEspanyol en San Mamés. 💙 ¿Quién se acuerda? 😜 pic.twitter.com/saiUrqfLq9 — Joan Capdevila (@capde11) March 29, 2020

En entrevista con Onda Cero, el ex campeón del mundo y de la Eurocopa, Joan Capdevila, reveló que protagonizó un bochornoso momento con el entonces integrante de Real Madrid. El ex lateral izquierdo aseguró que una confusión derivada de su pobre inglés terminó por provocar que lanzara una insinuación romántica en vez de amenazadora a su contrincante.

Joan Capdevila hablando con @CorazonRural sobre su etapa en el Depor y de cómo aterrorizó a David Beckham pic.twitter.com/G7xPff2t39 — Von Patata (@VonPatata) March 19, 2019

“Con Beckham me equivoqué. Quería decirle que tuviera cuidado y en vez de ‘be careful’ le dije ‘beautiful’. No sé cómo se tomaría que le llamase guapo. En ese momento mi inglés no era muy bueno”, declaró el ex seleccionado nacional por España.

Excampeón del mundo quiso ligar con David Beckham en pleno juego al llamarlo “hermoso”

Asimismo, Capdevila afirmó que en una ocasión el ‘Spice Boy’ lo agredió en un partido y le provocó un rasguño en el rostro. Por esta razón, el defensor optó por rasurarse diariamente, de manera que las personas pudieran apreciar la herida y tuviera la oportunidad de señalar como el culpable al ‘galáctico’.

Es momento de quedarse en casa, ser solidario con los demás y empatizar. Así que os lanzo un reto a todos para que os animéis a participar. #10toqueschallenge pero, ¡tened cuidado! 😅😂🤣#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/0bJk4AI9B8 — Joan Capdevila (@capde11) March 14, 2020

“Otra vez me hizo un rasguño en la cara y yo iba por Coruña afeitado para que la gente me preguntara y poder decirles que había sido Beckham. Me afeité todos los días durante una semana”, finalizó Joan Capdevila.

Joan Capdevila, de los JJOO de Sydney al mundial de Sudáfrica. 🥈 Sydney 2000

🏆 Eurocopa 2008

🏆Mundial 2010 Repasamos su carrera:https://t.co/8RXrdISEvU — Reyes del Balón (@reyes_balon) March 31, 2020

Capdevila firmó una gran carrera de casi 20 años, la cual coronó con el primer título de un Mundial para España (2010). Además fue parte de la selección que levantó la Eurocopa en la edición de 2008.

Síguenos en Twitter @ElDictamen