Ex Tiburones Rojos exhibe a Fidel Kuri: “Le tenían terror”. Pese a que Tiburones Rojos fue desafiliado en diciembre del año pasado por la Federación Mexicana de Futbol, el conjunto escualo aún tiene algunos pendientes. Matías Cahais confesó que el conjunto escualo aún le debe ‘lana’.

El año pasado, Cahais venció en los juzgados a Tiburones Rojos obligando a los escualos a pagar 1.5 millones de dólares por salarios adeudados e indemnización por la ruptura unilateral de su contrato.

Pese a ganar el pleito legal, Cahais aún no cobra ese dinero. El argentino desconoce la razón por la cual lo ‘cortaron’ sin pago alguno.

“(A Kuri le preguntaría) por qué, por qué me hizo lo que me hizo, porque estando yo en el club él podría haberme venido a hablar y nunca me habló, me mandaba decir con otras personas o por el séquito que tiene él”, declaró Cahais en charla con Súper Deportivo.