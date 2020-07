Ex pilotos de la F1 revientan a Vettel: “Sus títulos ya no cuentan”. Le llueven críticas a Sebastian Vettel de todos los lados. El piloto alemán tuvo una desastrosa actuación en el arranque de la temporada 2020 de la Fórmula Uno. En el Gran Premio de Austria, el tetracampeón se pasó en la frenada, tocó a Carlos Sainz y la acción le costó la carrera. Fue un nuevo error en la lista de desatenciones que viene arrastrando ‘Seb’ en sus últimas carreras.

Ex pilotos de la F1 como Ralf Schumacher, Jenson Button y Nico Rosberg no se tocaron el corazón y criticaron ferozmente al cuatro veces campeón.

“Francamente, una acción así es propia de un piloto joven, no de Sebastian. No tengo ni idea lo que tiene en la cabeza a veces. Obviamente no es algo bueno para mí, no en la posición en la que está ya. Sólo reafirma la decisión de Ferrari. Todavía es pronto, pero le pasa con demasiada frecuencia”, apuntó Ralf Schumacher.

Por su parte, Jenson Button, tachó la acción de Vettel con Sainz como ‘vergonzosa’. El piloto británico confía en que ‘Seb’ se repondrá de esto y reiteró su apoyo al alemán.

Quien no se guardó nada al momento de criticar la actuación de Vettel en el Red Bull Ring fue su compatriota, Nico Rosberg. El ex campeón mundial de F1 en 2016 señaló que el error de ‘Seb’ ya es habitual en él.

“Fue una lectura equivocada de la situación, lo hace una y otra vez. Comete estos errores cuando intenta adelantar por el interior. También me pareció preocupante cómo se disculpa. No entiendo cómo habla del poco rendimiento de Ferrari, que diga que como mucho estaba para un sexto o un séptimo cuando su compañero hizo un segundo puesto”, externó el ex piloto de Mercedes.

Nico Rosberg no tiene duda sobre quien es el piloto número uno de Ferrari en estos momentos. Para el alemán, Charles Leclerc está muy por encima de su compatriota.

