Ex olímpica Paty Kholman reconoce a Gran Retto.

Por sus 10 años promocionando las aguas abiertas. La nadadora elogió la organización de la Décima Travesía en Veracruz.

La ex nadadora olímpica mexicana, Patricia Kohlman, hizo entrega de un reconocimiento a la empresa Gran Retto, en el marco de la Décima Edición de la Travesía de Aguas Abiertas Veracruz 2023, en donde también la nadadora participó llevándose un tercer lugar absoluto en la distancia de 3 kilómetros.

Paty Kohlman quien asistió a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984 y Seúl 1988, elogió a la empresa veracruzana Gran Retto por su destacada promoción en la disciplina de aguas abiertas, tanto a nivel nacional como internacional.

“ La verdad es un evento formidable, creo que por la calidez de la gente siempre he dicho que Veracruz nos recibe con los brazos abiertos, pero Gran Retto nos recibe con las brazadas abiertas. Puedes esperar un evento de calidad, de mucho cariño y amor y creo que aquí se ve, es motivacional para los nadadores con experiencia o sin experiencia, la verdad que la organización siempre es algo maravilloso”, precisó la nadadora ex olímpica.

Paty Kohlman agradeció el haber competido en Veracruz en donde ha nadado varias veces la Travesía de Aguas Abiertas, “ ha sido de mucho gusto el haber estado aquí, convivir con la gente me encanta, poder transmitir esa pasión que tengo por las aguas abiertas, por esta hermosa disciplina que está creciendo inmensamente, el poder compartir con ellos, unas palabras, una foto, estar dentro del agua”.

Y agregó “Tuve un excelente resultado después de una cirugía de hombro, no me lo esperaba, pero contenta con eso. El estar rodeada de gente que hace esta disciplina, es increíble y eso a mi me encanta”.

Para Paty Kohlman, quien es entrenadora de natación y competidora de aguas abiertas, lo realizado por la empresa veracruzana Gran Retto, “es algo que se debe de celebrar y festejar, poque empezaron cuando este deporte no era tan conocido, la verdad hay que darles a Gran Retto un aplauso por todos estos años de promover la disciplina y organizando eventos, pero no solo de aguas abiertas., de carreras, triatlón. Ahora en Cuba, se rompen barreras y eso está increíble”, indicó.

“No todos los del equipo pudieron estar aquí presentes, pero vengo en representación y queremos reconocer toda la trayectoria que lleva Gran Retto en la parte de organización, podemos esperar mucho de Mario (Villarreal) papá e hijo y de todo el staff porque es digno de reconocer a todos los que están detrás de un evento como esta travesía. Son meses de organización, de entrega de muchas personas y agradecemos y reconocemos toda esa labor”, concluyó.

