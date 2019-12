Ex jugador de Veracruz pide que regrese Fidel Kuri al futbol mexicano. Jesús Paganoni, ex jugador de Tiburones Rojos, colgó en sus redes sociales un emotivo mensaje. El lateral se mostró agradecido con la afición jarocha y le deseo un pronto regreso al balompié mexicano a Fidel Kuri.

“Agradezco a la familia Kuri por su confianza y apoyo, quienes son gente trabajadora que ojalá pronto puedan volver al futbol y tener revancha, como la que yo estaré buscando en el Apertura 2020, donde espero demostrar mi capacidad y cualidades”, se lee en parte del mensaje que escribió Paganoni.

Jesús Paganoni llegó al Puerto Jarocho para el Clausura 2015. Desde su llegada, ‘Paga’ se adueñó de la lateral derecha y con la playera escuala sumó 163 juegos oficiales. Marcó un tanto y registró dos asistencias.

Con los jarochos levantó la Copa MX del Clausura 2016 y fue parte del equipo que alcanzó dos liguillas de manera consecutiva.

“Quiero expresarles que hoy es momento de cerrar un ciclo muy importante en mi carrera, el cual disfruté y viví intensamente, logrando dos liguillas y un título de Copa que no se lograba en el puerto desde hace 68 años, lo que me llena a mí y a mi familia de mucho orgullo”,

Me voy muy agradecido y orgulloso de haber pertenecido a los Tiburones Rojos de Veracruz, un club que me dio la oportunidad de disfrutar de lo que más amo: jugar al fútbol. Me hubiera gustado poder alcanzar más objetivos que los llenaran de orgullo, pero el futbol a veces es caprichoso, aunque mis compañeros y yo siempre buscamos que el equipo lograra cosas importantes para darles muchas satisfacciones.

Y lo más importante, quiero agradecer a la afición por todo el apoyo y cariño que me brindaron, pues siempre estuvieron en las buenas y en las malas, demostrando su grandeza y pasión por los colores rojiazules.

Gracias Veracruz, te llevaré siempre en mi corazón. Jesús Paganoni”, se lee en el comunicado.

Paganoni jugará el Clausura 2020 con Puebla, equipo con el cual buscará la revancha tras la desafiliación de los Tiburones Rojos.

