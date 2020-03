Ex jugador de los Tiburones Rojos revienta a José Luis Higuera. Las redes sociales se prendieron este sábado con la pelea virtual entre Rodolfo Pizarro, jugador de Inter de Miami, y José Luis Higuera, ex directivo de las Chivas. Sin embargo, no solo este par de personajes se liaron a ‘tuitazos’, sino que otro ex futbolista acechaba, en espera de atizar un contundente mensaje en contra del ‘Tío’ Higuera.

Gracias. Y los vuelos estarán mas baratos para Europa en tiempos cercanos. Para que saludes a los 2 amigos que si les alcanzo para ir a Europa!!! 😂 abrazo y disfruta los salines de baile de miami!! https://t.co/dyC7zEyHBP — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) March 28, 2020

Ángel Reyna, ex jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz y de Guadalajara, entre otros equipos, se involucró en el pleito para defender al ‘Joker’. Con un mensaje, el otrora campeón goleador del futbol mexicano tundió a Higuera y lo acusó de buscar “fama” y de estar acostumbrado a amenazar.

@Rpizarrot @JJMacias9 Dejen al señor @JLHB33 no sabe de fútbol y solo quiere su fama!! Ahhh y amenazar por q eso es su fuerte, pero siempre se topa con pared!! Hay videos y grabaciones mi querido tío higuerita, saludos a todos! Metan goles CRACKS y hagan lo q gusten, lo merecen! — Angel Reyna (@AngelReynaFut) March 28, 2020

En un segundo mensaje, el ex futbolista de América pidió sarcásticamente a algunos medios a que continúen dando espacio a José Luis Higuera, quien recientemente se incorporó a ESPN como analista en el programa ‘Futbol Picante’. “@reformacancha @record_mexico @franco_record denle más chamba a @JLHB33 por fa!!”.

La pelea entre Pizarro e Higuera comenzó cuando el ahora comentarista televisivo declaró que no considera al ex jugador de Chivas como un ídolo del equipo. Esto prendió al ‘Joker’, que mencionó que su anterior jefe no conoce nada de futbol.

Que bajo pones la linea. Idolo créeme es mas que hacer bailes. No esoy de acuerdo contigo que era un idolo https://t.co/BTf1qzInsd — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) March 27, 2020

José Luis Higuera respondió con sarcasmo que esperaba que Pizarro fichara con un club en Europa y esto calentó aún más la situación, pues el integrante de Inter de Miami aseguró que con esa contestación podría continuar en ESPN otros tres o cuatro meses.

