En charla con RMC Sport, Christophe Dugarry aseguró que Griezmann debe ‘echarle cojones’ en algún momento. El francés no se guardó nada y cargó severamente contra ‘Lio’ a quien llamó ‘enano y medio autista’.

“¿De qué tiene miedo, de un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento. Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi. Tiene que darle un tartazo en la cara”, declaró para RMC Sport.

Dugarry considera que, si Griezmann quiere brillar con el cuadro catalán, deberá limar asperezas con Messi. Para el ex ‘Barca’, su compatriota se encuentra perdido en el campo y a menudo no pelea las pelotas.

“Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde balones, juega con la pierna encogida. Debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema”, sentenció Christophe Dugarry.

En los 3.183 minutos que Griezmann ha vestido la camiseta azulgrana en partidos oficiales ha hecho 14 goles (uno cada 227 minutos). El último de ellos fue el 25 de febrero ante el Nápoli en el minuto 57 de la ida de los octavos de final de la Champions. Desde entonces, suma 753 minutos sin celebrar un tanto.

El paso de Christophe Dugarry en el Barcelona

En su etapa como futbolista, Christophe Dugarry jugó durante un año con el Barcelona. Tuvo participación en 13 partidos, pero no pudo ganar ningún título. El delantero se retiró en 2005, cuando jugaba para el Qatar Sports Club.



