Ex campeón mundial da clases de box a personal médico.

En primer lugar, Hassan quiso ayudar en Francia a enfermeras y médicos a descargar el estrés diario.

Hassan N’Dam, ex campeón mundial medio de la OMB, quería retribuir de algún modo al personal de un hospital francés que atiende a su suegro mientras lucha contra el coronavirus y decidió darles algunas clases de boxeo.

¿Tal vez algunas botellas de champaña? ¿Chocolates? No, eso no estaría bien, pensó N’Dam. “Son cosas que no duran. Quería darles algo memorable”, indicó.

Hassan N’Dam is giving boxing lessons to hospital workers in France to help relieve their stress 👊 (🎥 // @AP) pic.twitter.com/YbMHVOVOCA — DAZN USA (@DAZN_USA) May 29, 2020

Se le ocurrió que tenía la respuesta en sus manos. O, mejor dicho, en sus puños. Le daría al personal del hospital Villeneuve-Saint-Georges lecciones de boxeo, que ayudan a descargar las tensiones de largas jornadas de trabajo durante la pandemia.

“Permiten desahogarse, sacar lo que uno tiene acumulado adentro. Han visto muchas cosas fuertes”, dijo N’Dam, quien lució un tapabocas azul mientras hablaba en el hospital. “A veces vienen a reírse un poco. A relajarse. Otras quieren ver lo que son capaces de hacer, aprender y mejorar”.

N’Dam, de 36 años y quien representó a Camerún en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ganó 37 de 41 peleas como profesional, 21 de ellas por nocaut. Fue campeón mundial de peso mediano de la OMB en 2012 y sus clases de media hora son muy populares entre el personal del hospital.

Las enfermeras Kenza Benour y Nassima Guermat hicieron calentamiento saltando sogas, con bastantes dificultades ya que todavía tenían los zapatos envueltos en equipo protector.

Hassan N’Dam un excampeón mundial de boxeo, quería retribuir de algún modo al personal de un hospital francés que atiende a su suegro con COVID-19, y se le ocurrió darles lecciones de boxeo, que ayudan a descargar las tensiones de largas jornadas de trabajo. #InternacionalesTR pic.twitter.com/YIHA4rCki8 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 30, 2020

Ex campeón mundial da clases de box a personal médico.

Guermat tira fuertes ganchos de izquierda que se estrellan en las almohadillas de las manos de N’Dam mientras su esposa mira la sesión.

Las sesiones con el personal del hospital le dan a N’Dam la oportunidad de pasar más tiempo con su suegro, Jean-Claude Valero, mientras se recupera del virus. El miércoles, Valero se sintió lo suficientemente bien como para sentarse y ver a su yerno en acción.

Síguenos Twitter @ElDictamen en