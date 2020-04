Ex Barcelona revela detalles íntimos de Messi. Malcom, que jugó la temporada pasada en Barcelona, expuso el rol secreto que tiene Lionel Messi en el vestidor culé. El atacante brasileño, que actualmente milita en el Zenit de San Petersburgo, reveló que la ‘Pulga’ no es el presidente al interior del equipo.

En entrevista con el programa radial Què T’hi Jugues de Ser Catalunya, Malcom reveló una característica que pocos conocían de Messi. El carioca habló sobre el rol de liderazgo que tiene el argentino en el vestidor.

Cabe recordar que tras la salida de Andrés Iniesta del ‘Barca’, el gafete capitán recaló en Lionel Messi. Previo al ‘fantasmita’, el comandante era Xavi Hernández, actual técnico de Al-Sadd.

“No es que tenga tanto poder. Éramos una familia dentro del vestuario. Messi no es el presidente”, tiró Malcom quien disputó 24 partidos con el cuadro culé en la temporada 18/19.

Messi ha sido criticado en múltiples ocasiones por no ser la ‘voz cantante’ en el vestidor blaugrana. Sin embargo, el argentino realiza el rol muy a su estilo.

“Messi no es el presidente pero ayuda al equipo. Sabiendo las opiniones de cada uno, luego se reporta con el míster y el presidente. Espero que juegue más años porque es increíble”, agregó el carioca.

Malcom llegó al Barcelona de manera polémica. Cuando ya estaba arreglado con la Roma, el ‘Barca’ metió su cuchara y se llevó al carioca. Sin embargo, con los catalanes no pudo brillar debido a una lesión en la cadera. Sin embargo, el brasileño reconoció que cumplió uno de sus sueños al jugar ‘con los mejores’.

“En el Barça cumplí el sueño de jugar con los mejores. Y la sensación que me quedó es que aprendí mucho. Algunas cosas que no sabía arreglar fuera del campo y dentro del campo, hoy las arreglo. Y eso va a quedar en mi cabeza. Pensándolo ahora, creo que merecía más minutos pero el Barça me dio un aprendizaje”, declaró Malcom.