Ex árbitro revela que la FMF despidió con engaños a Adalid Maganda. La polémica salida de Adalid Maganda del futbol mexicano dio de nueva cuenta de qué hablar. En entrevista con ESPN, Roberto García Orozco, exárbitro de la Liga Mx, reveló que la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) llevó con “engaños” a Maganda para informarse su cese.

Roberto Garcia Orozco reveló que la Comisión de Arbitraje despidió con engaños a Adalid Maganda 👇https://t.co/k99dIR0d6K — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) February 17, 2021

“A Adalid lo llevaron con engaños para darlo de baja y eso es demasiado molesto, lo llevaron diciéndole que iban a revisar su partido y que iban a trabajar para que pudiera mejorar y de repente aparecen ahí los abogados para decirle que está dado de baja, es una situación que a cualquiera nos molestaría”, declaró el otrora nazareno del futbol mexicano.

Roberto Garcia Orozco reveló que la Comisión de Arbitraje despidió con engaños a Adalid Maganda https://t.co/PdUDyL6jPo — MARIO PALAFOX (@MarioPalafox) February 18, 2021

Acerca de Adalid, Roberto García Orozco aseguró que no es “una mala persona” y develó que Maganda está “dolido” por la forma en que lo trataron. Sobre la acusación que ha hecho polémico árbitro sobre el racismo en la Comisión de Arbitraje, Roberto no se metió en problemas y rechazó hablar de este tema, debido a que no le “consta” lo anterior.

“Yo conozco a Adalid porque conviví con él algunos años, no es una mala persona y al final él está dolido por la parte de cómo se le ha tratado, el tema de racismo lo dejo de lado porque esa no me consta pero lo que al árbitro le molesta es que no exista comunicación”, agregó.

El silbante Adalid Maganda Villalva reactivó el caso por racismo en su contra de parte de Arturo Brizio Carter, quien es presidente de la Comisión de Arbitraje#LíderEnLaEraDigital

📌La nota completa en:https://t.co/fMO06BvPRV pic.twitter.com/83EfzvrFSw — Codice21 | Multimedios (@Codice21_) February 17, 2021

El lunes, Adalid Maganda se presentó en las oficinas de la Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) para pedir la reapertura de la queja que interpuso contra Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, a quien acusó de racismo hace algunos años.

