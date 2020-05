Evra pedía limosna para comer de niño.

El francés relató los duros momentos que vivió antes de convertiste en futbolista.

Patrice Evra reveló detalles de su infancia donde tuvo que pedir limosna para conseguir qué comer cuando vivía en un suburbio de París, la capital de Francia, con su familia que tenía muchos integrantes.

“No tengo miedo a decir que tuve que rogar por dinero enfrente de las tiendas. Me quedaba a frente a ellas y cuando me cruzaba con personas les pedía alguna moneda. A veces me daban el dinero y otras no, solamente quería dinero para comprar un sándwich”, afirma.

En un podcast en la página web del Manchester United, Evra cuenta la difícil infancia que tuvo, hasta el hecho de vivir en la calle.

“Estaba en París, pero vivía en la calle y a veces ni siquiera podía comer algo. Recuerdo que mi hermano Dominique estaba trabajando en un McDonald’s, así que iba allí y en su hora de almuerzo me daba de su propia comida”.

Patrice Evra, contrariamente a lo que pueda parecer, recuerda aquella época como un momento feliz: “Fue un momento difícil, pero feliz”.

“Siempre fui feliz y siempre tuve suerte, no cambiaría nada. Algunas personas, cuando tienes éxito, solo ven el resultado final, solo ven en la televisión a la superestrella, pero en realidad, en las calles, aprendí mucho y me ayudó a ser fuerte”.

El subcampeón de la Eurocopa 2016 y mundialista con la selección de Francia en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, aseguró que su historia ha servido de inspiración para otros niños.

“Inspire a los niños para darse cuenta de que nunca deben darse por vencidos, que no se rindan. Si crees que te convertirás en alguien, sal y cree en ti mismo, lo harás. Yo no me siento una víctima, no quiero compasión”.

