Everton y Ancelotti se acercan a puestos europeos.

Los brasileños Bernard y Richarlison facilitaron el triunfo ante el Crystal Palace del Everton que entrena el italiano Carlo Ancelotti (3-1), que prolonga la escalada del equipo de Liverpool y le sitúa en puertas de los puestos europeos.

Los ‘tottees’ consolidaron ante el equipo londinense la mejoría que han mostrado desde la llegada de Ancelotti a su banquillo.

El Everton, que estuvo varias jornadas arrimado a la zona de descenso, está ahora cerca de los primeros lugares, con objetivos opuestos a los de entonces.

El equipo de Liverpool encarriló el choque disputado en Goodison Park a los ocho minutos cuando el brasileño Bernard batió al español Vicente Guaita tras recibir un balón de Theo Walcott.

El Crystal Palace de Roy Hodgson, sin embargo, tomo aire al inicio de la segunda parte con el gol de Christian Benteke a pase de Wilfried Zaha.

El alivio solo le duró siete minutos al equipo de Londres, en claro declive. Richarlison volvió a adelantar al Everton tras un centro de Dominic Calvert-Lewin, que cerró el enfrentamiento al marcar el tercero a dos del final .

Fue la tercera derrota seguida del equipo de Hodgson, que lleva ya siete encuentros sin lograr la victoria.

Todo lo contrario que el Everton, que lleva cinco sin perder y que está ahora a un punto del Tottenham, quinto, que marca la zona de europea.

Fantástica victoria y tres puntos importantes antes de nuestro breve descanso. ¡Volvamos fuertes! #COYB

Fantastic victory and three important points before our short break. Let’s come back strong! #COYB pic.twitter.com/rWvjLA9GOL

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) February 8, 2020