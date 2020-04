Everton prepara una millonaria oferta por Hirving Lozano. Hirving Lozano ha sido una de las grandes decepciones de Napoli para la prensa italiana deportiva. Tras llegar como la contratación bomba y más cara de la historia del club, el Chucky poco a poco perdió protagonismo en su escuadra, al grado de ser relegado a la banca constantemente por el técnico de los Azzurri, Gennaro Gattuso.

Carlo Ancelotti plans a £70m raid on his old club Napoli https://t.co/oJuBNeiwBP

— MailOnline Sport (@MailSport) April 24, 2020