Eugenio Chimal: Triatletas listos para Tokio 2021.

El entrenador de la Selección Mexicana de Triatlón indicó que, en caso de reanudarse la clasificación olímpica, buscarán afianzar las plazas olímpicas.

Eugenio Chimal Domínguez, entrenador veracruzano tomó con tranquilidad la decisión de la World Triathlon sobre la cancelación de la clasificación olímpica rumbo a Tokio 2021. Reiterando que los triatletas aztecas están listos para encarar los Juegos Olímpicos.

“Estamos con dos hombres y dos mujeres en las plazas mexicanas y estamos seguros que tendremos un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021″.

En consecuencia, “estamos preparados, estamos listos, para eso trabajamos y relajados. En su momento empezará la fuerte preparación para Tokio, lo vamos a intentar”. Señaló Chimal Domínguez en entrevista concedida virtualmente al Instituto Veracruzano del Deporte, difundida virtualmente.

Por lo tanto, el entrenador de la Selección Mexicana de Triatlón indicó que, en caso de reanudarse la clasificación olímpica, buscarán afianzar las plazas olímpicas, analizando y visualizando el escenario y entorno en Japón: clima, seguridad sanitaria, estrés, entre otros.

Además, meses antes Chimal Domínguez reveló que Crisanto Grajales Valencia ha tomado con madurez la cancelación de los Juegos Olímpicos de este año, “Lo tomamos con toda tranquilidad; nos quedamos en forma en este momento para competir. No nada más nosotros sino todos los atletas estaban en forma física. Para conseguir su clasificación olímpica pero me parece que un tema sensible como este es más importante poner atención en esto que en todo lo demás”.

Finalmente el entrenador veracruzano informó que Crisanto Grajales continúa entrenando en casa. “Está muy relajado, muy motivado, sigue entrenando; ahorita no es momento de apretarle al cuerpo, estamos recuperándonos, estamos con la mentalidad positiva de que esto pronto termine”.

