“Esto puede ser polémico pero, ¿no deberíamos hacer un estudio en África donde no tienen mascarillas, ni tratamientos ni reanimación?”.

“Se hace en estudios en el caso del SIDA donde usan prostitutas para probar ciertas cosas porque saben que están muy expuestas y no tienen protección”.

“¿Qué piensa usted?. Tiene razón. Estamos pensando en un estudio paralelo en África de una manera similar”.

“Creo que ya hay una petición que si no ha salido ya , saldrá, y pensamos seriamente en ello. Tampoco rechazamos un estudio en Europa o Australia”.

Este intercambio de opiniones entre Jean Paul Mira, jefe del servicio de reanimación del Hospital Cochin de Paris y Camille Locht, director de investigación en el Inserm, instituto de la salud y la investigación médica francés.

En la cadena LCI ha indignado a varios futbolistas del continente africano entre tantas otras personas.

El primero en compartir el vídeo en redes sociales fue el senegalés Demba Ba. El ex de West Ham, Newcastle o Chelsea, ahora en el Basaksehir, tuiteó el video junto a un texto en el que pedía el levantamiento antirracista.

“Bienvenidos a occidente donde el blanco se cree tan superior que el racismo y la debilidad se convierten en una banalidad. Es hora de levantarse”, aseguró el delantero en su cuenta de Twitter.

A este tweet, uno de los primeros que respondió fue Samuel Eto’o con un contundente “hijos de puta” para calificar a Mira y Locht tras proponer experimientos en África en busca de la cura del Covid-19.

El ex del Barcelona incluso se metió en alguna discusión con otros usuarios que le recriminaron su insulto.

Didier Drogba, ex del Chelsea como Ba y Eto’o, no insultó, pero no por ello fue menos contundente que el camerunés al valorar estas declaraciones.

“Es totalmente inconcebible que tengamos que advertir de esto. África no es un laboratorio. Estas declaraciones son denigrantes, falsas y realmente racistas”.

Eto’o y Drogba explotan por racismo y el coronavirus.

“Ayuden a salvar África del coronavirus. ¡No quiera usar a los africanos como cobayas! Es asqueroso”.

“Los líderes africanos tienen la responsabilidad de proteger a sus pueblos de conspiraciones tan horrendas como esta”. Sentenció contundente el de Costa de Marfil.

Estas declaraciones no solo han indignado a estos tres futbolistas africanos, también a buena parte de la población francesa que incluso inició una recogida de firmas en Change.org por presunta difamación de ambos médicos.

