Estrellas de la NFL conviven en el “Mexicacamp” en la UDC.

Las estrellas de la NFL del futbol americano profesional, Isaac Alarcón, de los Dallas Cowboys; como Alfredo Gutiérrez, de los 49’ers., de San Francisco; Ramiro Pruneda, de los 49’ers. De San Francisco; Guillermo Ruiz Burguette, ex jugador de la NFL Europa y Jonathan Alderete, Coach OL. Del Tecnológico de Monterrey, asistieron al “Mexhicamp” a invitación del rector de la Universidad del Conde, Marco Antonio Conde Pérez.

El “Mexicamp”, es una clínica de Futbol Americano que se lleva a cabo para las categorías, Infantiles

Juveniles e intermedias de los equipos Mexicah, en el campo conocido como “La cueva del Tejón” en la Universidad del Conde, contando siempre con la participación de jugadores profesionales de la NFL.

En el uso de la voz, el rector de la UDC Marco Antonio Conde Pérez comentó que “es un honor contar con la presencia del head coach Jonathan Alderete del Tecnológico de Monterrey, un hombre que ha impulsado a grandes jugadores en México y los Estados Unidos, es amigo, es un gran promotor deportivo y siempre está dispuesto a compartir conocimientos y experiencias’.

Ante los jóvenes y niños Mexicah, el head coach Jonathan Alderete, quien ahora es Head Coach de Mexicah UDC, resaltó la importancia de apoyar a la Juventud desde la familia, que es el núcleo que puede apoyar para alcanzar metas -y aclaró- cumplir metas, no sueños, metas”.

Y anunció que la meta más próxima como HC de Mexicah es jugar en liga mayor. En todo momento, Sra. Maria Inés Pérez Muñóz, administradora general de la Universidad y fundación del Conde, animó a los jóvenes y les hizo ver que los equipos Mexicah deben seguir siendo campeones y para eso hay que tener pasión y no rendirse jamás, usar la cabeza, el corazón, la fuerza y decisión para salir adelante en los momentos más críticos.

Puso como ejemplo la presencia de los jugadores de la NFL: “ellos saben lo duro que es trabajar para alcanzar sus metas y no saben rendirse.

Alfredo Gutiérrez, jugador de los 49 de San Francisco, mencionó que este es su primer camp desde que firmó con 49’ers., donde.la base del éxito es la disciplina y el trabajo en equipo.

Isaac Alarcón, número 60 de los Dallas Cowboys fue emotivo.en su mensaje a los jóvenes, “No permitan que nadie les diga hasta dónde pueden soñar, o cuál es el tope para este sueño, ustedes dedíquense a trabajar para alcanzar ese sueño que está en su mente”.

En el evento también estuvieron el Coach Guillermo Ruiz Burguette ex jugador de los 49 junto con Ramiro Pruneda, así como padres de familia que asistieron a apoyar a sus hijos.

Dentro de las actividades hubo algunas como la exhibición del levantamiento de 100 kg, ejercicios de campo, lanzamientos, firma de autógrafos y foto con las estrellas de la NFL.

Las familias y deportistas disfrutaron de este magnífico evento, pudieron convivir y aprender de los famosos jugadores mexicanos que Juegan en la NFL.

Desafortunadamente Rolando Cantú, una de las figuras, no pudo asistir por dar positivo a Covid.

Todos estos grandes jugadores, orgullo de nuestro país, comentaron sus historias de disciplina, constancia y sacrificio para que los presentes entendieran cómo fue que llegaron a jugar en el la liga más famosa y competitiva del a mundo, la NFL.

De la misma manera, todos los grandes jugadores participantes agradecieron al promotor y organizador del evento, el Dr. Marco Antonio Conde Pérez, por el gran esfuerzo que hace por traerlos ya por cuarta ocasión.

El 4to. Mexicamp fue totalmente gratuito para todos los que asistieron y fue organizado por la Universidad del Conde y en concreto por la visión y esfuerzo de su Rector, el Dr. Marco Antonio Conde Pérez, quien sumó esfuerzos con el Coach Guillermo Ruiz para hacerlo posible.

Nuevamente, el Dr. Marco Antonio Conde externó el mensaje de agradecimiento a nombre del Jugador Rolando Cantú, quien no pudo asistir al evento por haber dado positivo a Covid.

Así mismo, Conde Pérez habló sobre el motivo de organizar este Camp externando “A mí el fútbol Americano me salvó la vida, me alejó de las drogas, me alejó de los vicios, me alejó de todos los males y me hizo un Hombre de bien. Hoy en día soy Cirujano Estético, Presidente de los Cirujanos Estéticos de México y les puedo decir con todo orgullo que el Fútbol Americano no es un juego, es un estilo de vida”.

