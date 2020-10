Estrella del atletismo es suspendido dos años y se perdería Tokio 2020. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 recibieron un nuevo golpe, pero en esta ocasión no lo dio la pandemia de COVID-19. Christian Coleman, actual campeón mundial de los 100 metros planos y favorito para colgarse la medalla de oro en las Olimpiadas, fue suspendido por dos años por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) por violar las normas antidopajes.

World 100m champion Christian Coleman has been banned for two years after missing three drugs tests.

El duro castigo se da después de que el velocista estadunidense incumplió en tres ocasiones con informar su paradero para ser sometido a pruebas de detección de sustancias prohibidas. El atleta aún puede acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para apelar su castigo, empero, la posibilidad de que se pierda los Juegos Olímpicos es muy alta.

The Disciplinary Tribunal has upheld the AIU’s charge and banned sprinter Christian Coleman of the USA for 2 years for 3 Whereabouts Failures in a 12-month period, a violation of the @worldathletics Anti-Doping Rules. Find out more ⬇️ https://t.co/cBkQOqSHT4 #AIUNews 1/2 pic.twitter.com/s8Kl44tKsp

Anteriormente, la AIU suspendió de manera provisional a Coleman en junio; sin embargo, el corredor se defendió y culpó a esta unidad de fallar en sus procedimientos para localizarlo en diciembre de 2019. En aquella ocasión, Christian aseguró que estaría en su casa, pero no fue encontrado por el personal de la AIU. El atleta indicó que había salido de su domicilio para realizar unas “compras navideñas”.

“No aceptamos las pruebas del atleta y le imponemos un período de sanción de dos años que acabará el 13 de mayo de 2022”, informó la AUI tras imponer la sanción. Asimismo, el 16 de enero de 2019 y el 26 de abril de 2019 fueron las otras dos ocasiones en que Coleman no estuvo presente para recibir la visita de las autoridades antidopaje.

Christian Coleman's two-year ban makes this resonate more:

Of the 50 fastest men's 100m sprint times ever, only 15 have been run by an athlete NOT banned for drugs, or banned for missed tests, or accused of doping.

All 15 were by Usain Bolt.

— Nick Harris (@sportingintel) October 27, 2020