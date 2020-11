Estrella de Rusia queda fuera de la selección por un video sexual. Artem Dzyuba fue una de las estrellas y héroes de la Selección de Rusia en la Copa del Mundo de 2018, sin embargo, dos años después de su espectacular actuación, el delantero fue separado del representativo nacional tras protagoniza un videoescándalo sexual hace algunos días.

Dzyuba quedó fuera de la convocatoria de Stanislav Cherchesov, entrenador del equipo, y no podrá estar con el conjunto ruso en los duelos ante Turquía y Serbia. La razón de su baja repentina fue la filtración suya de un video en el que se aprecia en plena masturbación. Las imágenes han causado múltiples reacciones en el balompié de ese país.

“La situación con Artem Dzyuba no tiene nada que ver con la selección rusa desde un punto de vista deportivo. Por lo tanto, no vemos la necesidad de dar comentarios evaluativos detallados sobre este asunto”, declaró Cherchesov sobre la ausencia del atacante.

El seleccionador mencionó que los jugadores de Rusia están sujetos a un comportamiento irreprochable dentro y fuera de la cancha, situación que habría pasado por alto Artem con su polémico video. “Siempre hemos enfatizado que todos, tanto dentro como fuera del campo de futbol, deben corresponder al nivel y estatus de un jugador en la selección nacional”, agregó el entrenador.

A video has emerged of Russia captain Artem Dzyuba in a, well, less than flattering light. pic.twitter.com/L5PJVeIsoc

— Russian Football News (@RusFootballNews) November 8, 2020