Estrella de la UFC enfrenta vándalos durante protestas. El asesinato de George Floyd ha generado una ola de protestas en Estados Unidos. A la par de este movimiento que exige igualdad racial, varias personas han aprovechado para saquear los establecimientos y vandalizar las ciudades.

Para detener a los vándalos, Jon Jones, luchador de la MMA, se disfrazó de héroe. El ex monarca presumió sus golpes y les arrebató a los bárbaros sus aerosoles.

UFC G.O.A.T. Jon Jones took to the streets of New Mexico to disarm rioters. pic.twitter.com/hWIS7xZgNf

— No Context Hearn (@NoContextHearn) June 1, 2020