“Estoy destruido”: César Luis Menotti sobre la muerte de Maradona. César Luis Menotti no pudo ocultar su sorpresa e impotencia tras conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona. En entrevista, el exentrenador de el Pelusa aseguró que está “hecho mierda” tras la partida del exjugador y mencionó que está “destruido” por esto.

Estoy hecho mie*** por la muerte de Maradona: Menotti https://t.co/7TAwUiusIz pic.twitter.com/RrhbeQgH2j — MedioTiempo (@mediotiempo) November 25, 2020

“No lo puedo creer, es terrible. No tengo ninguna explicación, mucho dolor. No hay opinión que sirva ante esto, no tengo cabeza. Estoy destruido”, declaró Menotti en entrevista con ESPN. El otrora entrenador mencionó que Maradona había superado muchas cosas, por lo que reiteró su incredulidad a la partida Diego.

“Conozco a su familia, conocí a su viejo, a su mamá. He estado en su casa. No lo puedo creer. Con todo lo que superó, estaba más cuidado, más alejado. Es una sorpresa trágica”, agregó.

Por último, César Luis Menotti reveló que compartió muchos momentos con el Pelusa, incluidos los graves, y recordó la época en la que se frecuentaban en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. “He estado con él en todos los lugares, en las cosas graves que le pasaron. Cuando era un futbolista con 15, 16 años, hasta mi estadía en Barcelona, que él se fue a Nápoles y yo volví para Buenos Aires. Ahí convivimos juntos muchos años”, concluyó.

Este miércoles por la mañana, se dio a conocer el fallecimiento de Diego Armando Maradona, quien perdió la vida a los 60 años de edad a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

