Estos son los cuatro equipos que competirán por la FA Cup. La FA Cup tendrá una ronda de semifinal de alarido. En la primera llave, Manchester United chocará contra Chelsea; mientras que, en la segunda, el Arsenal de Mikel Arteta se medirá ante el poderoso Manchester City de Pep Guardiola.

El primer equipo en sellar su boleto a esta ronda de la FA Cup fue el Manchester United. El conjunto dirigido por Ole Gunnar Solskjær tuvo que recurrir al tiempo extra para dejar en el camino al Norwich City.

Ahora, el United, que no gana la FA Cup desde la temporada 2015-16, buscará imponerse al sorprendente Chelsea de Frank Lampard. Los ‘Blues’ se impusieron por la mínima en cuartos ante Leicester para sellar su paso a semis. Previamente dieron cuenta del Liverpool de Jürgen Klopp.

Los ‘Blues’ no levantan la corona desde la campaña 2017-2018 cuando vencieron precisamente a su rival en turno, el United, con gol de Eden Hazard.

Congratulations, @ChelseaFC 👏

See you in the #EmiratesFACup semi-final! pic.twitter.com/eOj5enqM4q

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 28, 2020