Esteban Gutiérrez anuncia que seguirá en Mercedes. Unas semanas después de que Mercedes anunciara la salida de Esteban Gutiérrez como piloto de prueba, el mexicano reveló que seguirá con el equipo alemán. A través de una publicación en redes sociales, Guti anunció que se convertirá en “embajador de la marca y negocios”, en una revelación que podría significar el final de su carrera detrás de los volantes.

SEGUIRÁ LIGADO A MERCEDES



Esteban Gutiérrez será el Embajador de la Marca y Negocios de la escudería para 2021



El mexicano trabajará de cerca con los departamentos de administración, mercadotecnia y comercial #F1xFOX pic.twitter.com/T7rWMrOuyC — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) March 26, 2021

“Continuaré con Mercedes AMG Petronas F1 Team en el 2021 como Embajador de la Marca y de Negocios. ¡Se vienen cosas grandes para este año en el siguiente capítulo de mi carrera!”, escribió Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

🇲🇽 Continuaré con Mercedes AMG Petronas F1 Team en el 2021 como Embajador de la Marca y de Negocios. ¡Se vienen cosas grandes para este año en el siguiente capítulo de mi carrera! pic.twitter.com/FBM79Ax3Qx — Esteban Gutierrez (@EstebanGtz) March 26, 2021

Hace algunos días, el piloto nacido en Monterrey, Nuevo León reiteró su deseo de continuar en los autódromos, sin embargo, rechazó que tenga como meta estar dentro de un monoplaza en el futuro inmediato. Además, puso fin a los rumores sobre su retiro y señaló que esto no significa que no volverá a correr nunca más.

Checo Pérez ansioso por empezar temporada con Red Bull

Inicia la tercera temporada de Drive to Survive en Netflix

Esteban Gutiérrez anuncia que seguirá en Mercedes como embajador de la marca

“En principio me gustaría aclarar que no he tomado la decisión de retirarme de las carreras, definitivamente mi enfoque no ha sido regresar a las carreras en el corto plazo. Decidí darme un tiempo fuera de las pistas, enfocándome en otros proyectos y ahorita no es mi prioridad”, indicó en plática con MVStv.

Mercedes-AMG Petronas F1 Team anunció que Esteban Gutiérrez ha sido nombrado Embajador de la Marca y de Negocios, trabajando con otros departamentos del equipo como en el área de administración, mercadotecnia y comercial. 👏🏻 🏁@MercedesBenzMx #FelizViernes pic.twitter.com/E6jKLVZR6b — AUTOS y MAS (@AutosyMas) March 26, 2021

Esteban Gutiérrez llegó en 2018 a Mercedes como piloto de pruebas y participante de esta escudería en la Fórmula E. El mexicano corrió por última vez en la Fórmula 1 en 2014, con el equipo Sauber.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen