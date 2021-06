Esteban Andrada confirma que fichará con Monterrey. Esteban Andrada confirmó que fichará en las próximas horas con Monterrey, por lo que la Pandilla está lista para dar salida a Hugo González. En entrevista con ESPN, el guardameta argentino confirmó que acordó con Boca Juniors su traspaso y señaló que en pronto llegará a México para firmar su contrato.

¡FICHAJE BOMBA!🧤🇦🇷



Esteban Andrada es nuevo portero de Monterrey. Uno de los mejores porteros del mundo en la actualidad



Bienvenido al fútbol Mexicano pic.twitter.com/oZQjomAAqV — Analistas (@SomosAnalistas_) June 14, 2021

“Falta la documentación, pero está todo arreglado con la institución y en los próximos días estaré viajando para México para incorporarme a Rayados”, dijo Andrada durante la plática. Asimismo, agradeció a Boca las facilidades para emigrar a la Liga Mx.

A falta de una documentación, Esteban Andrada HACE OFICIAL, luego de unas declaraciones en Argetina, su fichaje al Club de Futbol Monterrey y estará llegando en los próximos días. BIENVENIDO 🇦🇷 pic.twitter.com/AXYDrAAUsi — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) June 14, 2021

“Por un lado estoy triste y por otro contento. Hemos llegado a un acuerdo con Boca, estoy muy agradecido con Boca”, añadió el argentino, quien no logró colarse a la lista final de Lionel Scaloni para enfrentar la Copa América.

Por último, Esteban Andrada aprovechó para agradecer el apoyo que recibió de la afición Xeneize durante su estadía con el club y aseguró que haber jugado con Boca Juniors en lo mejor que le ha pasado en la vida.

“Falta la documentación pero está todo arreglado con la institución y en los próximos días estaré viajando para México para incorporarme a Rayados”, Esteban Andrada. pic.twitter.com/wYW2A5p2e0 — DLPTLV (@dlptlv) June 14, 2021

“Agradecerle a toda esa gente que cada que salía a la cancha se ovacionaba, sabía que era la institución más grande del mundo, a donde vas a cualquier otro país te hablan de Boca, llevarme esa sensación que cuando salía a la cancha de la Bombonera me ovacionaban es lo mejor que me pasó en la vida, no es un hasta siempre, es un hasta luego”, concluyó.

Mensaje de Esteban #Andrada despidiéndose del hincha de #Boca en su cuenta de Instagram. 💙💛💙 pic.twitter.com/CEizbWlop9 — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) June 14, 2021

Andrada se unirá a Héctor Moreno como los primeros refuerzos de Monterrey de cara al Apertura 2021.

