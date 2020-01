Estadio Jalisco podría ser vetado por gritos discriminatorios

Raúl Jiménez muestra su felicidad por su histórico logro. Después de convertirse en el máximo goleador en Premier League de la historia de Wolverhampton, Raúl Jiménez aseguró es un momento especial en su vida y agradeció a sus compañeros y entrenador por ayudarlo a conseguir este importan hito en su carrera.

“Es muy especial para mí. Es una sensación increíble y quiero agradecer a mis compañeros, cuerpo técnico, al staff, al entrenador y a toda la gente porque sin ellos no pude haber conseguido este objetivo. Estoy muy feliz por ello y quiero seguir anotando”, declaró el atacante en entrevista al finalizar el duelo entre Wolves y Southampton.

El mexicano analizó el accionar de su club y mencionó que tuvieron un mal primer tiempo, en el que se fueron abajo 0-2, sin embargo, resaltó la actitud de sus compañeros para sobreponerse a la adversidad y darle la vuelta al juego.

“Fue muy importante para nosotros después de un muy mal primer tiempo y regresar al campo para el segundo y hacer lo que hicimos hoy. Fue fantástica la forma en que presionamos, jugamos, eso es lo que sabemos hacer y lo hicimos.”, finalizó el canterano de América.

Fight till the end because every minute counts/ Luchar hasta el final por qué cada minuto cuenta ⚽️🐺🔶 pic.twitter.com/MFhKCFaooc

Raúl Jiménez colaboró con dos anotaciones en la remontada de Wolverhampton sobre los Saints. El delantero de los Wolves marcó sus goles 22 y 23 en Premier League, los cuales le permitieron empatar en la cima del máximo anotador en la historia del club en primera división a Steven Fletcher y posteriormente superarlo.

FT | #SOU 2-3 #WOL

The full time whistle blows and Wolves complete a dramatic turnaround to take all three points from St Mary's! #SOUWOL

⏱🐺 pic.twitter.com/xMRjJ5MQRP

— Wolves (@Wolves) January 18, 2020