Esposa de Thomas lo encuentra en fiesta sexual y le apunta con un arma.

En primer lugar el jugador de los Ravens de Baltimore se encontraba junto a su hermano y mujeres desnudas en una cama.

Earl Thomas estuvo a punto de morir hace unas semanas a manos de su esposa, luego de que lo encontrara en la cama con otras mujeres.

De acuerdo a TMZ, Nina Thomas le apuntó con un arma el pasado 13 de abril.

NFL's Earl Thomas Held At Gunpoint By Wife In Violent Standoff, Cops Say https://t.co/hVSdwg0dvg

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) May 7, 2020