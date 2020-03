Esposa de Renato Ibarra revela detalles de la agresión. Lucely Chalá, esposa de Renato Ibarra, rompió el silencio y contó los detalles de la agresión que sufrió a manos del jugador de América. En entrevista con la revista ‘Tv Notas’, la pareja del futbolista aseguró que fue insultada por la familia del ecuatoriano y posteriormente fue golpeada por el propio integrante de las Águilas.

“Renato (Ibarra) había ido a entrenar. Mientras él estaba fuera, mi hermana y yo recibimos insultos de la familia de él, así que nos salimos de la casa y regresamos hasta la noche. En ese momento ya estaba Renato y hablé con él para pedirle que calmara las cosas, que no hubiera problemas”, declaró en una primera parte de la plática.

A pesar de que Ibarra se encontraba en el domicilio y Chalá esperaba el respaldo de su esposo, el jugador de América enfureció tras escuchar lo sucedido y se lanzó en contra de Lucely, quien tiene 10 semanas de embarazo.

“Estábamos en la habitación y él me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared. Lo hizo pese a que sabía que mi embarazo era de alto riesgo. Mientras él me pegaba, sus familiares en lugar de calmarlo comenzaron a pegarle a mi hermana y luego a mí”, agregó Chalá.