Espericueta sobre su llegada a Atlético Veracruz: “Es un gran proyecto”. A la par de la llegada de Melitón Hernández, Atlético Veracruz sumó a su plantel al campeón del mundo Sub-17 en 2011, Jonathan Espericueta. El formado en la cantera de Tigres con paso en Puebla, aportará su enorme talento a un mediocampo comandado por Christian Bermúdez.

“Es un reto que vengo buscando, a lo mejor tuve menos oportunidades que muchos otros jugadores tuvieron. Hoy en esta oportunidad que me da el Atlético Veracruz y no me queda más que aprovecharla y tratar de volver al campo de otros equipos y niveles, poder demostrar y dar la cara de lo que puedo hacer”, expresó el mediocampista ofensivo.

¡Bienvenido al barco Pirata¡@Espericueta07 se suma a la tripulación en la búsqueda de nuevos tesoros. Estás en casa, campeón. 🧡🏴‍☠️⚓ pic.twitter.com/uMyL2tPUQw — C.D. Atlético Veracruz (@VeracruzPiratas) August 20, 2020

Luego de su paso en Liga MX con Tigres y Puebla, el futbolista que fuera campeón del mundo Sub-17 con México en 2011 dijo en su presentación que valora el recibimiento y el compromiso que se ve con el conjunto ‘Pirata’.

“No conozco del todo la liga, pero conozco al club donde estoy llegando, desde el recibimiento te das cuenta al club que estoy llegando y el compromiso que están tomando cada quien, en su lugar, es un gran proyecto el que se maneja”, explicó el campeón en 2011.

“No se le da oportunidad al futbolista mexicano”

Sobre la falta de oportunidades en los clubes en donde militó, Espericueta comentó.

“En México hay calidad futbolística y muchas veces no se le da la oportunidad al futbolista mexicano, esta liga es importante para el futbol mexicano, al final de cuentas es futbol y todos representamos en México y si alguien es bueno va a poder jugar donde tenga que jugar”, detalló Jonathan quien llega como jugador libre y con contrato por un año.

De esta forma, Melitón y Espericueta se suman a la plantilla de ‘Piratas’ conformada por Christian Bermúdez, Sergio Nápoles, Moisés Velasco, Diego Jiménez y el joven veracruzano Marlon Campos, además de César Rodríguez Gómez, Cristian José Haro Ruelas y Juan Ángel Ruelas Valencia, estos tres reclutados del campamento que se realizó días atrás en Zapopan, Jalisco. En estos días, todos se pondrán a las órdenes del técnico Lucas Ayala y su auxiliar Walter “Lorito” Jiménez.

Nuestro fuerte estará bien resguardado

Bienvenido Melitón Hernández#ConAlmaDePirata pic.twitter.com/hgRSphTRFi — C.D. Atlético Veracruz (@VeracruzPiratas) August 20, 2020

