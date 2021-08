Español Jesús Bragado rompe récord mundial de participaciones olímpicas. El atleta español Jesús Ángel García Bragado acaba de romper el récord de participaciones olímpicas a sus 51 años tras terminar la prueba de 50 km marcha en Sapporo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por favor, todos en pie.



✨✨ JESÚS ÁNGEL GARCÍA BRAGADO. Termina, a los 51 años de edad, los 50km marcha (puesto 35) de sus OCTAVOS JUEGOS OLÍMPICOS. 👏



😍 Leyenda del Olimpismo. Ha sido un placer, Chuso. Gracias por todo. ❤️#ElCorazónDeEspaña #Tokyo2020

📸 @atletismoRFEA pic.twitter.com/l41mcNI3Ql — Comité Olímpico Español (@COE_es) August 6, 2021

Hasta este viernes, el español estaba empatado con la velocista Merlene Ottey que lleva 7, ahora Jesús ha conseguido participar en 8 ocasiones en una justa olímpica.

La primera vez de Bragado en unos juegos fue en Barcelona ’92, donde consiguió el décimo lugar y desde ese entonces, no se ha perdido ninguna edición, siempre en la prueba de 50 kilómetros marcha.

Ya ocurrió algo 𝐡𝐢𝐬𝐭ó𝐫𝐢𝐜𝐨:

Chuso García Bragado 🇪🇸, a sus 51 años, se convirtió en el atleta con más participaciones olímpicas de la historia 🤯



✅ Barcelona 1992

✅ Atlanta 1996

✅ Sydney 2000

✅ Atenas 2004

✅ Pekín 2008

✅ Londres 2012

✅ Río 2016

✅ #Tokyo2020 pic.twitter.com/UUhdrUNeM9 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) August 5, 2021

Después vendría una gran trayectoria en olimpiadas. En Atlanta ’96 lamentablemente tuvo que abandonar, en Sydney 2000 fue duodécimo lugar, en Atenas 2004 logró el quinto puesto, en Beijing 2008 quedó cuarto logrando también la mejor marca de un español en esta prueba, en Londres 2012 finalizó decimoséptimo y en Rio 2016 clasificó vigésimo.

Español Jesús Bragado rompe récord mundial de participaciones olímpicas a sus 51 años

Hasta el momento, sumando todas las disciplinas, solo son cuatro atletas los que superan esta trayectoria tan larga, tres con nueve participaciones y uno con diez.

Después de una extensa carrera, Jesús ha decidido que Tokio 2020 será su retiro oficial y marcará el punto final de su trayectoria. El español ya forma parte de un exclusivo grupo de deportistas que lograron compaginar fuerza física y mental para prolongar sus carreras de elite durante casi treinta años.

“Ahora que estoy haciendo mis últimos entrenamientos me vienen muchos recuerdos a la cabeza de sitios dónde he entrenado y competido, no desde que soy marchador, sino desde que empecé a hacer atletismo por las calles de Madrid. Esos recuerdos vuelven a cobrar un sitio que estaba en el olvido”, declaró Bragado en una reciente entrevista.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen