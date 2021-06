España no puede con Suecia e inicia con empate en la Euro. España se desdibujó ante un esquema ultradefensivo de Suecia y no pasó de un desabrido empate (0-0) sin anotaciones en su debut en la Eurocopa. La Roja dominó todo el partido y tuvo las oportunidades más claras, pero simplemente no pudo romper las redes, pese al apoyo de sus aficionados en Sevilla.

🔚 #ESP 🆚 #SWE | ¡Termina el partido en La Cartuja! España se deja dos puntos en su estreno de la Eurocopa ante una sólida Suecia en el primer empate a cero de esta ediciónhttps://t.co/2tAeXRO4fd #Euro2020 pic.twitter.com/HwW3LbfJu4 — MARCA (@marca) June 14, 2021

La gran estrella del día fue el portero Robin Olsen, quien salvó en varias ocasiones en su meta y mantuvo el cero durante los 90 minutos. Apenas al 15’, Olsen se erigió como la figura del encuentro al sacar un intento del atacante Dani Olmo. Más tarde, Koke voló un disparo frontal a portería y desperdició una de las muchas opciones generadas por la Roja.

QUEDARON A MANO 🤝



España y Suecia empataron sin goles por la primera fecha del Grupo E de la #EurocopaxTNTsports 🏆 pic.twitter.com/7gL8fZ4nMS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 14, 2021

Álvaro Morata tal vez sea el villano de España, después de que quedó solo frente a Olsen y cruzó en demasía su remate para despediciar otra oportunidad. Suecia logró aguantar los embates de su poderoso rival y cerca estuvo de crear una sorpresa de la nada. Sobre el final de la primera mitad, Aleksander Isak tuvo el primer tanto, sin embargo, Marcos Llorente alcanzó a desviar con su pie la esférica, que terminó por reventar el poste en el rechace.

España no puede con Suecia e inicia con empate en la Euro, Robin Olsen fue la figura del partido

En el complemento, el asedio español continuó pero las opciones de peligro se esfumaron. Por el contrario, en un contragolpe, los suecos dejaron escapar el triunfo. Isak realizó una gran acción individual y asistió a Marcus Berg, que mandó por encima del travesaño su intento, pese a estar solo sin portero frente a la meta española.

85,1% – España 🇪🇸 ha registrado ante Suecia 🇸🇪 la mayor posesión en partido de la #Eurocopa desde 1980 (85,1%) y viene, en su último partido de un gran torneo, de registrar la segunda mayor posesión de la historia en un Mundial desde 1966 (79% ante Rusia). Colapso#Eurocopa2021 pic.twitter.com/bu9GFlBsW4 — OptaJose (@OptaJose) June 14, 2021

Los minutos finales contrastaron con gran parte de la segunda mitad, cuando nuevamente España generó peligro. Olsen concretó su brillante actuación al sacar dos intentos, primero de Gerard Moreno y luego de Alex Sarabia, para sellar el empate.

#EURO2020 | FINAL EN LA CARTUJA



Agridulce debut de #ESP esta Eurocopa. La falta de puntería y las paradas condenó a los de Luis Enrique, a pesar del buen juego realizado. Punto insuficiente para La Roja.



..#Eurocopa #SWE #ESPSWE #Euro2021 #espanasuecia pic.twitter.com/07UCT5slOL — Liga De 8-Modo Eurocopa🔥 (@LigaDe8) June 14, 2021

España buscará su primer triunfo de la Euro el sábado cuando se mida ante Polonia, mientras que un día antes, Suecia enfrentará a Eslovaquia.

