Esgrima veracruzano brilla en Juegos Estatales

“Messi sería un fracaso en la Premier, no es Cristiano”. Emmanuel Petit, ex jugador del Barcelona, comparó a Lionel Messi con Cristiano Ronaldo. El campeón del mundo con Francia aseguró que el argentino no brillaría en la Premier League debido a que no tiene el físico del ‘Bicho’.

“Honestamente, no creo que sea adecuado para la intensidad de Inglaterra. A él no le gusta que le encierren y le den patadas porque en España está protegido. Sería un placer para los aficionados ingleses verlo. Pero no veo por qué un club como el City, por ejemplo, sería el elegido por Messi para mudarse a los 32 o 33 años”, señaló Petit en declaraciones concedidas al medio inglés Daily Mirror.

El ex centrocampista galo apuntó que en caso de que el Manchester City complete la compra de Messi, el argentino no brillará. El francés argumenta que a ‘Lio’ le hace falta el potencial físico que tiene Cristiano.

“Si el City quisiera comprarlo, debería haberlo intentado hace un par de años. Messi no es Cristiano Ronaldo. Físicamente, no es la misma máquina”, relató.

En la misma línea, Petit siguió comparando a la ‘Pulga’ con el ‘Bicho’ y se animó a pronosticar que la retirada del argentino está cerca.

“Ronaldo es un monstruo, pero a los 32 años, Messi solo tiene uno o dos años más jugando al nivel más alto. Incluso jugando en el Barça junto a grandes futbolistas, no tendrá el mismo ritmo o la misma capacidad de regatear. Estoy seguro de que sabe que el final no está muy lejos”, añadió.

Todo esto viene a cuento tras la polémica precedida del disenso entre Leo Messi y Eric Abidal, que ha desatado toda clase de rumores, entre ellos la posible salida del rosarino de Can Barça.

“Abidal también ha tenido problemas con Xavi, una leyenda del Barça. No estamos acostumbrados a que Messi hable en las redes sociales de esa manera. Por lo general, es muy callado, así que debe estar muy molesto”, comentó Petit.

