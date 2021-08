Ernesto Fernández se aferra al Campeonato en Mexbike.

El primer lugar el actual monarca de Expertos en Mexbike, Ernesto Fernández de Kawasaki Miramontes, quiere poner en jaque a los líderes del campeonato, Alain y Ulysses Escobedo, en un circuito en el que el piloto hidalguense se llevó el año pasado la segunda posición.

En consecuencia, la adrenalina será la nota dominante en la quinta cita del campeonato Mexbike que el próximo fin de semana desembarcará en León. Una cita en la que Fernández quiere sacar partido de ser una pista donde ha logrado buenos resultados, el apoyo de sus patrocinadores y la enorme motivación de ser un circuito donde las diferencias se acortan.

En León podría haber un quinto ganador en los Freightliner

Por lo tanto, Ernesto señaló a los queretanos como los grandes rivales a batir este fin de semana, aunque también dejó ver que hay pilotos que pueden ganarle, entre ellos él y aunque sabe que no será fácil no lo considera imposible.

Ernesto Fernández destacó que “si demostré algo el año pasado y en los últimos años es que nada es imposible. Nada lo es en esta vida. Está claro que es difícil, y que a base de trabajo se puede conseguir todo, pero tampoco es algo que me obsesione. Son etapas que hay que quemar y, si tiene que llegar, llegará, pero no es algo que me obsesione en este momento”.

Finamente, agrega “me obsesiona el hecho de trabajar duro, de trabajar bien, de empezar con buen pie, poder intentar estar delante. Pero sobre todo, que haya evolución, que nunca se pare ni se estanque, por decirlo de alguna manera”.

