Erling Haaland no se distrae por su posible salida de Borussia Dortmund. Tras brillar en la Champions League con Red Bull Salzburgo, Erling Haaland se convirtió en uno de los jóvenes delanteros con mayor proyección en el futbol. Por esta razón, Borussia Dortmund lo compró por alrededor de 20 millones de euros; sin embargo, sus grandes actuaciones en el poco tiempo que lleva en este club lo han puesto en la órbita de los equipos importantes de Europa.

Conocedor que es objeto del deseo de varias escuadras, el atacante noruego afirmó que se siente halagado por estar en el radar de los grandes conjuntos del viejo continente, aunque de momento señaló que no se distrae por su futuro y se mostró comprometido a conseguir grandes cosas con Dortmund.

Erling Haaland: “Siempre pienso que no me puedo sobrevalorar, siempre ha sido importante para mí pensar que sí, soy bueno, pero afuera hay un montón de buenos jugadores, así que no debo creerme mejor de lo que soy". Bien ubicado. pic.twitter.com/STGUxEudu9 — Ciro Procuna (@cprocuna) April 10, 2020

“No hablo de eso. Puedo hablar de mí y de mi club, aunque siempre es agradable cuando los clubes están interesados. Significa que has hecho algo bien”, declaró el nórdico en entrevista con el portal FourFourTwo.

Haaland habló en esta misma entrevista sobre uno de sus ídolos, Zlatan Ibrahimovic, con quien a menudo es comparado por su estilo de juego. El noruego destacó que el actual jugador de Milán tiene una mentalidad sobresaliente y que en el terreno de juego puede ver cosas “diferentes” que el resto de los futbolistas.

🗣️ Erling Haaland en entrevista con @FourFourTwo: “Soy un adicto a marcar goles. Ganar la Champions League con el Borussia Dortmund sería un sueño.” Con respecto a ser el mejor delantero del mundo: “Algún día, por supuesto. Sería bueno, ¿No?”. pic.twitter.com/7gT9KG3SVw — Franco Isaack (@FrancoIsaack) April 11, 2020

“Me gusta su mentalidad y cómo ve cosas diferentes. Creo que siempre he tenido esa confianza también, soy solo yo. También me gusta cómo se mueve de un club a otro, en otro país, lo cual no es fácil, pero siempre entra y solo marca goles, desde el primer segundo”, concluyó.

¡ANALIZA TODO🤔! Erling Haaland habló de las cualidades que analiza al momento de cambiar de equipo y esto dijo: “Antes de elegir a qué club vas a ir tienes que medir lo bueno que eres, lo bueno que es el club, la gente de allí, cómo te cuidan y cómo te ayudan a evolucionar”. pic.twitter.com/eOTzCHkyHq — Toque Sports (@ToqueSports) April 9, 2020

Erling Haaland ha marcado nueve goles en solo ocho partidos de Bundesliga con Borussia Dortmund. Asimismo, anotó un par de goles en el juego de ida los octavos de final de la Champions League ante PSG, con los cuales dio el triunfo a su equipo. En total, suma 40 tantos en todas las competencias en esta temporada.

