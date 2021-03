Erling Haaland minimiza rumores sobre su futuro. El futuro de Erling Haaland será un de las grandes historias a seguir durante el mercado de fichajes de verano, sin embargo, el delantero noruego enfrió un poco los rumores sobre su posible salida de Borussia Dortmund. En conferencia de prensa, el joven goleador aseguró que no tiene prisa por dejar a su club y recordó que cuenta con tres años de contrato vigentes.

Erling Haaland declaró recién recién que todavía tiene tres años de contrato. A ver si se dejan de romper un poquito los huevos: él está feliz acá. — Dortmund Argentina (@BVBDortmund_Arg) March 22, 2021

“Todavía tengo tres años de contrato. No me altero por eso”, declaró Haaland durante el primer día de la concentración de la Selección de Noruega. Asimismo, Erling minimizó las comparaciones que se han hecho entre él y grandes del futbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

👏 HAALAND, HUMILDE 👏



🙏 “Aún me queda mucho para llegar al nivel de Messi y Cristiano”. #JUGONES pic.twitter.com/n5eKfISMK0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 22, 2021

“Los medios son los que escriben sobre eso, no me centro en esas cosas. Quiero mejorar cada día. Ronaldo y Messi… No necesito hablar de ellos, son de los mejores de todos los tiempos. Todavía están muy lejos, por decirlo de algún modo”, añadió.

Erling Haaland jugará este miércoles con Noruega en el primer partido de las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El delantero y otros cuatro compañeros que ven acción en la Bundesliga recibieron permiso para poder salir de Alemania y concentrarse con su equipo nacional, una vez que se relajaron las restricciones por la pandemia de COVID-19.

🚨 ¡OJO A ESTE DETALLE! 🚨



💥Cazan a Haaland viendo MadridTV.



🧐¿Guiño al Madrid? pic.twitter.com/Zo888KCR7Q — Mundo Deportivo (@MundoDespectivo) March 22, 2021

De acuerdo a reportes, Erling Haaland podría ser buscado en el verano por Real Madrid, Barcelona y Chelsea, equipos que están en la necesidad de conseguir un centro delantero.

