Eriksen se estrena con golazo en la Europa League. De la mano de su flamante refuerzo, Christian Eriksen, Inter de Milán superó (0-2) la dura visita al campo del Ludogorets, en partido correspondiente a la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League.

Con un cuadro alternativo, el equipo dirigido por Antonio Conte saltó al campo búlgaro en busca de una cómoda ventaja para la vuelta en Italia. Sin embargo, en el primer tiempo el conjunto neroazzurro no encontró la contundencia. Europa League

Fue hasta la segunda parte cuando Eriksen protagonizó su primer grito de gol con el Inter. Al 71’ Romelu Lukaku pivoteó en los linderos del área, cedió al danés quien con un golpeo exquisito la mandó a guardar.Europa League

En el último suspiro del partido, la relación Eriksen-Lukaku volvió a dar frutos. El danés cobró un saque de esquina que pegó en la mano de un defensor. El nazareno dictaminó la pena máxima que fue aprovechada por Romelu para subir el 0-2 al marcador. Europa League

El otro equipo italiano de la ronda, la Roma, batalló para vencer al equipo belga Gent. Carles Pérez, juvenil fichado en verano, fue el anotador del único tanto del partido.

Carles, ex Barcelona, respondió a su primera titutalidad de gran manera. Corría el minuto 13 cuando el capitán de la ‘Loba’, Edin Dzeko mandó un pase filtrado al especio donde apareció el canterano del Barcelona. Con gran frialdad, el español definió ante la salida del portero visitante y rompió el empate..

El equipo de Paulo Fonseca ahora deberá viajar a Bélgica y finiquitar su pase a la ronda de octavos de final de Europa League.

Well done boys!

Congrats @ChrisEriksen8 on your first goal for the club@Inter pic.twitter.com/8o5TQ8Me2O

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) February 20, 2020