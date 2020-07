Érick Gutiérrez revela sus dificultades con PSV. Érick Gutiérrez cumplió dos años de haber fichado con PSV, sin embargo, el comienzo de su aventura europea ha estado llena de altibajos. El canterano de Pachuca no ha tenido mucha actividad con los Granjeros, empero, no se arrepiente de haber fichado con los neerlandeses en 2018.

¡NUEVOS OBJETIVOS DEL GUTI!🎯🇲🇽⚽ Erick Gutierrez nos cuenta en EXLCLUSIVA de su regreso a los entrenamientos con el @PSV y las metas renovadas en la #eredivisiehttps://t.co/4SobyGyvdn pic.twitter.com/JcxxdHTS6G — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 21, 2020

“Aquí es muy rápido, muy fuerte, estoy trabajando en eso. Hice bien en venir acá a pesar de no tener los minutos que quisiera. Me he hecho muy fuerte en lo mental. He mejorado en la intensidad. Tuve seis partidos como titular y me sentía muy bien, aunque cuando regresé de selección ya no jugué más. Las dos ligas tienen cosas muy buenas”, declaró Gutiérrez en entrevista con ‘Marca Claro’.

Erick Gutiérrez entrenó por primera vez bajo el mando de Roger Schmidt.

El mexicano tenía ya dos semanas en Eindhoven entrenándose de manera individual con un preparador físico. pic.twitter.com/cvFn8qQ2UT — Daniel Reyes V. (@barracudo) July 20, 2020

El mediocampista de contención reveló que ha sufrido para adaptarse al balompié de la Eredivisie, proceso que considera aún no termina. Asimismo, aseveró que se ha convertido en una persona más paciente, al no recibir muchas oportunidades en sus primeros dos años con PSV.

“Me he llevado mucho. Ha sido difícil. A veces te cambian todo, porque llegas con mucha ilusión. No depende de uno el no jugar. Yo entrenaba al cien por ciento, cuando jugaba lo hacía bien, pero siempre hay que respetar las decisiones de los entrenadores. Aprendí mucho a ser paciente a no desesperarme. A trabajar por uno mismo porque las oportunidades llegan rápidamente y hay que aprovecharlas. Acá estoy luchando por un puesto”, añadió.

¡NUEVA OPORTUNIDAD PARA @GutiGalaviz! 👏🇲🇽🗣 Roger Schmidt destaca el potencial de Erick Gutiérrez y asegura que en buen ritmo, será importante para el PSVhttps://t.co/Yca1ZHNrCn pic.twitter.com/TeYZchhqlA — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 20, 2020

La temporada pasada, Érick Gutiérrez solo disputó 15 encuentros de la Eredivisie con PSV y sumó 826 minutos disputados y una anotación. El mexicano participó en total en 26 juegos y vio acción en 1,697 minutos en todas las competencias.

