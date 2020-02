Erick Gutiérrez juega en el triunfo de PSV ante Vitesse. Erick Gutiérrez regresó a la actividad con PSV durante este domingo. El mexicano jugó 56 minutos en el triunfo de los Granjeros sobre Vitesse por marcador de 2-1, con lo que ligaron tres juegos con triunfo y se acercaron a ocho unidades del actual líder de la Eredivisie, Ajax, que cayó este día ante Heracles.

El canterano de Pachuca ingresó al 34’ en lugar de su compañero de equipo Jorrit Hendrix, quien sufrió una lesión unos instantes antes del medio tiempo. Gutiérrez apenas había disputado 13 minutos en la Liga de los Países Bajos desde el pasado 21 de diciembre.

Well done lads and thanks to all travelling fans ❤️

Tras una primera apretada primera mitad, Vitesse tomó la delantera del partido con un tanto de Tim Matavz al 50’. El delantero de los ‘Negros y Amarillo’ aprovechó una increíble falla en la salida por parte de Daniel Schwaab, quien tropezó y cayó en su área ante la presión de un rival y dejó la bola al esloveno que fusiló al guardameta de los de Eindhoven para adelantar a su conjunto.

Al 59’, Sam Lammers igualaría los cartones tras la marcación de un penal dudoso sobre Denzel Dumfires. Lammers fue el encargado de cobrar la falta desde el machón y con certero disparó marcó el 1-1 parcial.

Unfortunately Hendrix can not continue the game. He will be replaced by Gutierrez.

➡️ Gutierrez

⬅️ Hendrix

34' #VITPSV 0-0 pic.twitter.com/6tlKMGljd2

— PSV International (@psveindhoven) February 23, 2020