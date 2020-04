Equipos del Ascenso Mx se revelan y no estarían en la Liga de Desarrollo

Equipos del Ascenso Mx se revelarían y no estarían en la Liga de Desarrollo. La decisión de abolir el ascenso a la Liga Mx, así como la drástica reestructuración que vivirá en el Ascenso Mx, no cayó del todo bien en algunos clubes de la división de plata. Aunque todos los participantes de esta rama tienen un boleto seguro en la Liga de Desarrollo, torneo que ocupará el lugar de la segunda categoría del balompié nacional, un par de equipos analizarían no aceptar su incursión en este certamen.

Me confirman que Leones Negros podría encabezar el grupo que acudan hasta la FIFA o TAS. Hasta ahora, Corrrcaminos que también era de los que peleaban por el ascenso, se mantiene al margen pero no descartan esa posibilidad. — Daniel Vázquez (@NDanielVazquez) April 24, 2020

De acuerdo a Luis Castillo, periodista de Récord, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y Mineros de Zacatecas pensarían pedir un permiso especial para ausentarse del primer campeonato de la Liga de Desarrollo. Según el especialista del Ascenso Mx, ambas franquicias indicarían que hay precedentes para que su petición sea aceptada.

Liga MX: Grupo Pachuca diría adiós a Mineros de Zacatecas, podrían desaparecer franquicia – SOY FUTBOL https://t.co/ItQJ7z8Shy — Info Zacatecas (@InfoZacMx) April 20, 2020

Tanto los jaliscienses como los zacatecanos votaron en contra de la reestructuración de la segunda división y expresaron su desacuerdo en que la suspensión del ascenso al máximo circuito. Los Melenudos dieron a conocer hace un par de días que buscaría iniciar un proceso legal ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por estos cambios en el reglamento.

Equipos del Ascenso Mx se revelarían y no estarían en la Liga de Desarrollo; pedirían un permiso especial

Según información filtrada por Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports, la Liga de Desarrollo contaría con 20 clubes en su primera temporada. Todos los equipos del Ascenso Mx estarían invitados, así como dos de la Liga Premier y seis de la Liga Mx a través de sus respectivas filiales Sub-23.

Los Leones Negros continúan luchando. La Universidad dando un gran ejemplo de lo que se debe hacer. pic.twitter.com/BPfMxdoiEx — Cristhopher Islas (@cris28islas) April 25, 2020

Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, declaró en una entrevista que hablaría con Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros, para hacerle entender que la decisión está tomada y que deberá acatar el resultado de la votación realizada en la asamblea hace una semana.

Leones Negros emprenderá acciones legales contra el no ascenso…https://t.co/5GeR7aXdWA — Futbol Picante (@futpicante) April 25, 2020

“Ya en el caso de Leones es un tema que habrá que tratar directamente con Castellanos, pero al final del día la asamblea votó, ellos perdieron y ahora deben hacerlo”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen