Equipos de la Serie A aprueban reanudar la temporada. Pese al complicado escenario que se vislumbra por la pandemia de COVID-19, ligas deportivas, equipos y jugadores han mostrado su deseo de reanudar las actividades, con el objetivo de finalizar las temporadas. Este martes, la Serie A ratificó su compromiso con sus aficionados de regresar a los campos y concluir su torneo.

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que todos los clubes de la primera división de Italia votaron a favor de terminar en la cancha su temporada 2019-2020, siempre y cuando las autoridades del país lo permitan.

Serie A declare season will be finished with a target of early June to restart https://t.co/bIXtlpLEt8

“La Asamblea de la Liga de la Serie A se reunió esta mañana (martes) y confirmó, con votación unánime de los veinte clubes, la voluntad de terminar la temporada 2019-2020, si el Gobierno permitirá su desarrollo, en el total respeto de las normas que tutelan la salud y la seguridad”, expresó la Liga.

Asimismo, la Serie A se comprometió a atender las indicaciones y recomendaciones de la FIFA, UEFA y de la Federación Italiana de Futbol al regreso a las canchas. Además, de seguir al pie los protocolos médicos para el extremo cuidado de sus futbolistas.

Las autoridades Italia decretaron que los deportistas podrían volver a los entrenamientos en las instalaciones de sus clubes a partir del próximo 4 de mayo, pero esta podría cambiar de acuerdo a la evolución de la pandemia de coronavirus en ese país.

Serie A clubs have unanimously agreed that the 2019-20 Serie A campaign should be completed on the field.

It is now up to the Italian government to determine if and when Serie A can recommence.

FIGC, FIFA and UEFA also have a part to play in how the league will be played out.

— LazioLand (@Lazio_Land) April 21, 2020