Equipos de la LBM juegan partido amistoso con público en el estadio. La Liga de Balompié Mexicano (LBM) está a escasos días de arrancar su primera temporada y todos los equipos se encuentran en plena actividad de preparación. En este marco, un par de equipos sostuvieron un polémico partido amistoso, el cual se desarrolló con la presencia del público en el estado de Morelos.

CON PUBLICO

En el partido amistoso entre Morelos FC y Chapulineros de Oaxaca de la Liga de Balompié celebrado ayer en Yautepec, Morelos ya hubo aficionados en las tríbubas como se aprecia en la foto de los oaxaqueños. pic.twitter.com/zqBq0DJ0hp — david medrano felix (@medranoazteca) September 26, 2020

El viernes por la noche, Morelos FC recibió en la cancha de la Unidad Deportiva CDY de Yautepec a los Chapulineros de Oaxaca y permitió el acceso de aficionados al cotejo. De acuerdo al portal ‘Mediotiempo’, se desconoce si las autoridades municipales o estatales dieron el visto bueno para que este evento se realizara.

🏟️⚽🔝🥅 Este viernes 25 continuamos con nuestra preparación y recibiremos en punto de las 18:00 hrs a Chapulineros de Oaxaca, en el Estadio CDY Yautepec.@OaxChapulineros Acompáñanos!!#SomosMorelenses#SomosBalompié#SomosChinelos#VamosChinelos pic.twitter.com/pAeCU3q3rF — Morelos fc (@morelos_fc) September 22, 2020

Asimismo, el medio antes citado señaló que Morelos FC recibió el aval para hacer uso de la unidad deportiva y jugar ante Oaxaca, sin embargo, esto no habría incluido el permiso para abrir las puertas del inmueble y permitir el ingreso de personas. Las personas que acudieron al cotejo no guardaron el distanciamiento social y muchos de ellos no portaban mascarillas faciales.

Equipos de la LBM juegan partido amistoso con público en el estadio pese a la pandemia de COVID-19

En lo que corresponde al encuentro, los locales se estrenaron ante su público con un triunfo de 1-0. Luis Menes marcó el único tanto del partido a los ocho minutos y brindó la victoria a su conjunto.

La LBM iniciará el próximo 14 de agosto, empero, se desconoce aún el rol de juegos para la temporada inaugural de este circuito. Previo a esto, la Liga programó un torneo de pretemporada en el que participarán las 18 franquicias fundadoras. El campeón y subcampeón de este certamen abrirán las acciones en la fecha 1.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.