Equipo infantil de Real Madrid propina indignante goleada. Algunas personas creen que la mejor manera de respetar a tu rival es dar siempre lo mejor, aunque esto signifique pasar por encima de tu contrincante, sin embargo, esta máxima se la tomó muy en serio un equipo infantil de Real Madrid. Los pequeños Merengues propinaron una goleada de escándalo a un rival el fin de semana y esto ocasionó que las redes sociales expresaran su molestia por el marcador.

En un partido correspondiente a las categorías infantiles, Real Madrid superó 31-0 al club SAD Valleverde. La increíble goliza ocasionó la molestia del equipo derrotado, que pidió a la Real Federación Española de Futbol hacer algo para evitar este tipo de disparidad en las categorías inferiores.

“Mostramos nuestra indignación a este tipo de situaciones en el Fútbol Formativo, por un lado los clubes grandes deberían utilizar estrategias deportivas para evitar estas goleadas, y por otro lado desde la Federación hace falta una reestructuración de estas categorías. #animoboti”, publicó el SAD Valleverde.

Un par de jugadores de los Merengues, Rubén Pulido y Nicolás Trigo, fueron encargados de anotar 21 de los 31 tantos en el triunfo. Pese a la increíble actuación de los niños, Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, lamentó lo acontecido en el partido, aunque deslindó de responsabilidad a los jugadores y entrenadores del equipo, y pidió a la Federación hacer algo para que esta situación no vuelva a suceder.

“No, eso no existe, el entrenador que va a decir a los jugadores qué tienen que hacer. Están ahí y juegan y pues es algo que pasa en el campo, lamentablemente puede pasar esto y puede ser una cosa un poco fea encajar 31 goles, pero no es mi competencia, no es competencia del entrenador para decir a sus jugadores ‘no tienes que atacar más’, es más de la Federación porque en el básquet después de 50 puntos se para el partido. Hay que ver por ahí”, expresó Zidane.

Ante la impresionante goleada, Real Madrid decidió no mostrar el resultado del juego, mismo que apenas duró 40 minutos.

