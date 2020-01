Equipo de la MLS busca a Brian Lozano. Según el periodista del Washington Post, Steven Goff, D.C. United haría un intento por fichar al atacante de Santos, Brian Lozano. El talentoso volante ofensivo uruguayo ha sido sondeado por varios clubes durante este mercado de pases, pero la directiva Lagunera no ha recibido una oferta formar por el jugador.

De acuerdo a Goff, la directiva del conjunto norteamericano continúa en búsqueda de adquirir a Lozano. Este mismo reportero informó el día de hoy que el conjunto de la capital estadunidense está por fichar al atacante de los Monarcas Morelia, Edison Flores; por quien pagarían una cifra récord de cinco millones de dólares.

La posible llegada de Brian Lozano sería la segunda contratación de alto impacto de D.C. United de cara a la temporada 2020 de la MLS. Hasta este momento, la directiva de Santos no ha recibido una oferta formal por atacante.

DCU continues to pursue Santos Laguna's Brian Lozano as a second major signing, but nothing imminent.

— Steven Goff (@SoccerInsider) January 6, 2020