Equipo de la Cuarta División de Alemania y Múnich avanzan a semis de la DFB Pokal. Luego de golear a domicilio a Chelsea en Champions League (0-3) y a Hoffenheim en Bundesliga (0-6), el Bayern Múnich guardó la artillería. El equipo dirigido por Hans-Dieter Flick superó por la mínima al Schalke 04 y avanzó a semifinales de la DFB Pokal.

El Veltins Arena esperaba un auténtico espectáculo y una nueva goliza del campeón de la Bundesliga. Sin embargo, los bávaros no salieron inspirados. Con Thomas Müller como referente en ataque acompañado por Philipe Coutinho y Serge Gnabry, el Múnich apenas y pudo marcar.

Tras trabajar el partido, el Bayern destrabó el cotejo cerca del final del primer tiempo. Al 40’, Joshua Kimmich apareció para clavar el 0-1 tras aprovechar un rebote de un saque de esquina.

En la reanudación el Schalke 04 intentó reaccionar pero no encontraron puntería. El equipo minero sumaba tres partidos sin anotar y ante el Múnich evidenció sus carencias en ofensiva.

El tiempo se diluyó y la victoria del Múnich se colgó tras los 90 minutos reglamentarios.

En el otro partido de cuartos de final de la DFB Pokal, Saarbrücken, de la cuarta división de Alemania, eliminó al Fortuna Dusseldorf. Tras igualar 1-1, el modesto equipo consiguió la hazaña desde los disparos de penal.

Tobias Janicke adelantó al Saarbrücken cumplida la primera media hora con un contragolpe letal. Fortuna sufrió para encontrar el tanto del empate y lo consiguió sobre la hora. En el tiempo agregado, Zanka Jorgensen aprovechó una asistencia de su portero para poner el 1-1.

Entertainment of the highest order 🙇‍♂️ Daniel Batz the shootout hero again and fourth-tier @ersterfcs are into the #DFBPokal semi-finals 👏#FCSF95 1-1 (7-6) pic.twitter.com/r5g1qeijvx — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020

En la tanda de penales, el portero del modesto equipo local se colgó la capa de héroe. Daniel Batz evitó la caída de su marco en tres ocasiones y tras 10 disparos el Saarbrücken firmó su boleto a semis.

Para colarse en las semis, el histórico Saarbrücken ha tenido que eliminar al Jahn Regensburg (3-2), de Segunda división; al Colonia (3-2), al Karlsruher (0-0 y 5-3 en los penaltis), de Segunda división; y ahora al Fortuna Düsseldorf (1-1 y 7-6 en los penaltis).

