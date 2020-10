Equipo de Donovan se retira del juego por discriminación.

San Diego Loyal, equipo que dirige Landon Donovan en la USL Championship, se retiró del partido ante Rising FC luego de que uno de sus jugadores recibiera insultos homofóbicos.

Collin Martin fue quien recibió los insultos discriminatorios por parte de Junior Flemmings, cuando el partido marcaba el minuto 52. Una semana antes, Donovan renunció al punto ganado tras el empate 1-1 con Galaxy II por insultos racistas de Omar Ontiveros a Elijah Martin.

Donovan, exseleccionado estadounidense y quien también fuera jugador del Club León de la Liga BBVA MX , entró al campo de juego y fue expulsado por interferir en el juego, pero lo hizo para reclamar la acción homofóbica.

El técnico del Rising FC, Rick Schantz, protestó los reclamos e incluso le respondió a Donovan que los insultos de ese tipo formaban parte del futbol, a lo cual la reacción del estratega de San Diego Loyal fue llevarse las manos a la cabeza en tono de incredulidad.

Collin Martin es un jugador declarado homosexual, por lo cual los motivos de Landon Donovan lo desesperaron aún más en un ambiente tenso en Estados Unidos por la ola de actos racistas y discriminatorios en los últimos meses.

En consecuencia tras el acto, la cuenta oficial de Twitter de San Diego Loyal publicó una imagen en la que se lee.

Landon Donovan on why the team decided to forfeit tonight's match against Phoenix Rising FC. #SDvPHX pic.twitter.com/7BcqzZBSrV

— San Diego Loyal (@SanDiegoLoyal) October 1, 2020