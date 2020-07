¿Envidia? Renault protesta contra el RP20 de Racing Point. El sexto y séptimo puesto obtenido por Racing Point en el Gran Premio de Estiria provocó la furia de Renault. La escudería francesa protestó contra los monoplazas de Sergio Pérez y Lance Stroll, argumentando que son una calca del Mercedes W10 con el cual Lewis Hamilton salió campeón el año pasado.

El constructor francés alega que Racing Point violó las reglas al no usar un diseño que haya sido creado enteramente por ellos mismos. El artículo 1 del apéndice 6 del Reglamento Deportivo señala que “Un competidor, con respecto a las Piezas Listadas que se utilizarán en sus monoplazas en la Fórmula Uno, sólo usará las Piezas Listadas que hayan sido diseñadas por él”.

Full story as Renault launch an official protest about the legality of the 2020 Racing Point F1 car #AustrianGP 🇦🇹 #F1 https://t.co/i4F2oqTNXU

— Formula 1 (@F1) July 12, 2020