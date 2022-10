Entrenaron en la pista del Miguel E. Abed de Amozoc.

En la pista del Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, entrenaron hoy los pilotos de participarán este fin de semana en la FREIGHTLINER LEGENDS CUP BY FIBRA UNO, dentro del programa de FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022, PRESENTADO POR HEINEKEN.

“Regreso a las pistas porque considero que es un evento muy bien organizado y cuando recibí la invitación decidí aceptarla. Yo ya no tengo nada que demostrar y esto no significa que regrese a correr, a lo mejor en algunos eventos de esta naturaleza. Además estoy feliz de volver al Hermanos Rodríguez donde hice mis pininos en el automovilismo acompañado de mis tíos, todavía recuerdo la torre que estaba entrando a la recta principal y el trazo viejo que era el que más me gustaba”, expresó Adrián Fernández.

Adrián Fernández

Roberto González dijo que estaba feliz de correr en el Hermanos Rodríguez y sobre todo en el marco del F1 GRAN PREMIO DE CIUDAD DE MÉXICO.

“Estoy muy orgulloso de haber sido invitado a correr en la FREIGHTLINER LEGENDS CUP BY FIBRA UNO, gracias a Rodrigo Sánchez y a Michel Jourdain por haberla organizado. Estoy contento de ver algunas caras con quienes corría hace algunos años y quiero agradecer a los propietarios de los autos, que los prestaron para que pudiéramos correr (refiriéndose a los GTM de la Súper Copa”.

Roberto-González

“Fuimos una generación, que hizo historia y que le abrimos las puertas a muchos, pilotos como Adrián, Michel y Roberto y yo entre otros, hicimos que crecieran los aficionados a este deporte. Es maravilloso que me consideren leyenda junto a otras que participarán de esta carrera, aunque consideremos que ya no tenemos nada que demostrar, como muchos seguimos activos, seguramente vamos a salir a ganar”, comentó Mario Domínguez.

Mario Domínguez

Bruno Junqueira dijo que entre mexicanos y brasileños hay una gran afinidad después de lo que se vivió en el Mundial de 1970. Para el sudamericano es invalorable regresar a tierras mexicanas, recordando las carreras que corrió no solamente en la Ciudad de México, sino también en Monterrey.

Bruno Junqueira

Previo a su arribo a Puebla los pilotos fueron invitados a desayunar en un conocido restaurante de comida típica mexicana.

