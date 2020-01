Entrenador golpea a un aficionado en China

Entrenador golpea a un aficionado durante partido. Memi Becirovic es quien dirige a los Leopards en la Liga de Basquetbol en China y se impusieron por marcador de 111-103 a los Jiangsu Dragons.

Pese a ello Becirovic no la pasó bien en el duelo, pese a la victoria, pues se fue expulsado de la duela, luego de golpear a un aficionado que agredió a su esposa.

El acontecimiento se dio durante el tercer cuarto del partido.

Coach Memi Bečirović went up to confront him, the fan got what he deserved. pic.twitter.com/437sswkaqL

Un grupo de aficionados comenzó a molestar a Lance Stephenson, excelente jugador, ex estrella de la NBA y actual integrante de Leopards.

Este ignoró las agresiones verbales, pero en ese momento, una mujer se paró de su asiento para ir a tranquilizar a los hombres y uno de los aficionados, comenzó a gritarle a la señora.

Ella se regresó a su asiento, pero el seguidor del equipo rival, se paró a retarla fuertemente, hecho que enfureció al entrenador Memi Becirovic, pues esa mujer, se trataba de su señora esposa.

Al ver las agresiones del aficionado a su mujer, Becirovic, sin pensarlo, fue directo con el sujeto, a quien golpeó a puño cerrado.

the fan pointed coach with his finger and said some words on his way out. pic.twitter.com/kJjBYSpUBK

— Yu Fu (@YuFuTroy) January 3, 2020