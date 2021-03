Entrenador de Yildirim pide no criticar al Canelo. Saúl Álvarez cumplió con los pronósticos y venció en tan solo tres rounds a Avni Yildirim el sábado por la noche en Miami, Florida. A pesar de su contundente triunfo, el Canelo recibió duras críticas en la prensa y en las redes sociales por la calidad del rival que enfrentó, el cual fue elegido por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

De regreso en el hotel , quién ha manejado a Yildirim pero también a peleadores como Erislandy Lara no podía creer lo que le comentaba se decía anoche en México de @Canelo.



Me pidió dar su opinión. Escuchen los que tengan mente abierta. pic.twitter.com/K5Ntnlc21F — Omar Pérez Campos (@omardepor) February 28, 2021

Ante los fuertes reclamos dirigidos al pugilista jalisciense, José Pérez, entrenador de Yildirim, pidió al público no criticar al Canelo y sugirió apoyar a Álvarez. Además, calificó al boxeador mexicano como el “mejor del mundo” y un “caballero.

“Para mí el mejor boxeador del mundo, aparte es un caballero. No lo critiquen más raza, apóyenlo porque van a pasar muchos años para que tengan otro Canelo. No lo critiquen, si van a criticar a alguien critiquen a la gente que le ponen adelante. No lo critiquen, a mi molesta… yo siempre lo he dicho, Canelo es un monstruo sin Canelo no hay boxeo en 168 libras, no pudiéramos ganar dinero sin Canelo”, declaró Pérez en entrevista con Omar Pérez Campos.

Billy Joe Saunders confía en vencer al Canelo Álvarez

Yildirim se quedó totalmente ido y Canelo lo iba a lastimar

Entrenador de Yildirim pide no criticar al Canelo y asegura que es el mejor del mundo

Asimismo, el entrenador del Robot aseguró que no existe alguien que pueda derrotar a Saúl en las 168 libras y aprovechó para criticar a Avni Yildirim al decir que no estuvo a la altura del Canelo.

"Se quedó totalmente ido," el entrenador de Avni Yildirim habló de por qué se tomó la decisión de terminar la pelea después de 3 rounds.https://t.co/QWWM3xjNeD — Debate (@ELDEBATE) February 28, 2021

“No hay nadie en 168 libras que le pueda ganar a Canelo. Lo que hizo el boxeador mío hoy a mí no me gustó, porque el nombre de Canelo le quedó muy grande. Lo intimidó, Canelo intimida a la gente con el nombre, aparte que tiene un boxeo excelente, exquisito, un boxeo que no lo tiene nadie en 168 liras”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen