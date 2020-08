Entrenador de Pumas descarta jugar solo para Juan Dinenno. Juan Dinenno ha sido una de las grandes contrataciones de la Liga Mx en el último año. El argentino no dejado de marcar goles con los Pumas desde su llegada a México y pese a la dependencia que tiene el equipo a sus tantos, el entrenador de los Universitarios descartó que vaya a planear un esquema de juego basado en ‘Dinegol’.

Andrés Lillini confirmó que el proyecto universitario se basará en sus fuerzas básicas, pero con él al frente del equipo… ¿Se descuidará el proyecto de Pumas?@Mercader_ESPN y @TlatoaniCarrera con el análisis en el #FutPicanteDesdeCasa🌶⚽️ #SeparadosPeroJuntos pic.twitter.com/NS1zj3iUyq — Futbol Picante (@futpicante) August 20, 2020

“No voy a jugar para un jugador mientras yo esté. No puedo planificar jugar para un jugador, no me pasa por la cabeza, soy alguien que tiene una base muy sólida de lo que es el juego y jugar para uno no se me hace correcto porque, aparte de no tener variantes y ser un equipo totalmente predecible, pecaría de soberbio con todos los otros, que son los que corren y hacen la jugada para que sólo uno la empuje no me parece correcto y no planifico eso”, expresó Andrés Lillini en entrevista con el diario ‘Récord’.

👉🏼 Mucho ojito al #PumachiDato de hoy: Juan Ignacio Dinenno lleva 5 goles en el torneo, los MISMOS que el Cruz Azul, el flamante candidato a ser campeón, ‘equipo que nadie detiene’ ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/18CjqAjJ42 — Pumachi (@ElPumachiMX) August 13, 2020

A pesar de haber mencionado esto, el recién ratificado entrenador del conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que es una fortuna contar con Dinenno en la plantilla de los Felinos.

“Tenerlo es un gran estímulo. A mí me tocó ir a verlo cuando jugaba en Cali y la verdad que es un chico que tiene una superación bárbara, tiene una gran cualidad que es el gol y que hoy gracias a Dios lo tenemos nosotros y eso te da esperanza en todos los partidos”, añadió el estratega argentino.

Juan Dinenno marcó en cuatro ocasiones durante el Clausura 2020 con los Pumas y en el Guard1anes 2020, el delantero argentino suma cinco dianas, con lo que se coloca como el líder de goleo del campeonato.

