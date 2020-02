Entregan restos de Kobe y Gianna Bryant a su familia

Marco Fabián fichará con Al Saad y será entrenado por Xavi. La carrera de Marco Fabián ha dado una nueva vuelta al encontrar acomodo en el club Al Saad, el cual es entrenador por ex futbolista Xavi Hernández. La escuadra qatarí será la tercera en los últimos tres año para el canterano de las Chivas, quien anteriormente militó sin éxito en el Eintracht Frankfurt y en el Union de Philadelphia.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Al Saad anunció el fichaje del ex jugador de Guadalajara e informó que el tapatío se presentará en la ciudad de Doha, Qatar para realizar los exámenes médicos previo a su contratación y presentación oficial con el club.

#AlSadd have reached an agreement to sign Mexican international midfielder Marco Fabian as the team's fifth foreign player. He will reach Doha on Tuesday for the medical and routine procedures before the signing and official unveilingpic.twitter.com/wvMCVL5pfm

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) February 3, 2020