Enrique Meza desea entrenar nuevamente Liga Mx. Enrique Meza tuvo un último paso por el futbol mexicano con los extintos Tiburones Rojos de Veracruz, sin embargo, su aventura apenas duró unas jornadas y no logró que el club jarocho rompiera con una histórica racha de partidos sin conseguir una victoria.

A pesar de este trago amargo y edad, Meza—quien es conocido como el Ojitos—mencionó que desea regresar a los banquillos en un futuro cercano. “Siempre aspiro, ahora mismo aspiro a volver a dirigir, a salir campeón; ¿qué va a pasar?, no lo sé, pero siempre tengo aspiraciones normales y genuinas, tengo mucha experiencia y afortunadamente uno ya no corre”, dijo Enrique en entrevista con ESPN.

Pese a su interés en volver a entrenar un club de la Liga Mx, el Ojitos indicó que en este momento no aceptaría una oferta debido a la pandemia de COVID-19. “Nadie me ha ofrecido nada, pero si me hubieran ofrecido, hubiera dicho que no y sigo pensando que no debo dirigir hasta que pase todo esto, lo más importante es la familia”, añadió.

Finalmente, Enrique Meza insinuó que si no puede volver a entrenar no vería con malos ojos tomar un puesto como directivo de algún club mexicano, aunque dijo que ha sido muy feliz con su trayectoria.

“Si no puedo ser técnico, en un tiempo veré qué puedo hacer; alguna vez me ofrecieron ser presidente, o director deportivo, vicepresidente y no acepté, ahora no lo sé. He sido muy feliz, me he llevado mis golpes, pero han sido mucho más las satisfacciones que los fracasos”, concluyó Enrique Meza.

